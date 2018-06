Detran de Manaus paga táxi para quem beber Começou ontem e vai até quarta-feira, em Manaus, o "Disk-Pileque", que leva para casa o motorista que beber demais no carnaval. Anteontem, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran) divulgou que calcula em até R$ 40 as despesas com cada usuário para transporte, seja em três viaturas da Polícia Militar ou em táxis por conta do órgão. O motorista precisa mostrar a carteira de habilitação, as chaves e os documentos de seu veículo. Os telefones para acionar o serviço são 0800 2801515, 3642-6708 ou 3634-4806. A idéia é reduzir em até 50% o número de acidentes no carnaval.