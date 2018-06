Detran-PR amplia atendimento em Curitiba e Ponta Grossa

SÃO PAULO - O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) intensificou o atendimento aos usuários que procuram os serviços de primeira habilitação neste mês. Até sexta-feira, 28, a autarquia vai ofertar o dobro de vagas em exames práticos de direção em Ponta Grossa e mais de mil vagas extras para biometria em Curitiba.

A medida foi tomada devido ao crescimento de até 40% no movimento nas unidades do Detran no período de férias, quando muitas pessoas decidem tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ponta Grossa. Na unidade do Detran de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, serão ofertadas 300 vagas extras para exames práticos de direção, categoria B. Profissionais foram remanejados de municípios em que a procura é menor para reforçar a equipe de examinadores, o que deve dobrar a capacidade normal de atendimento.

Os testes acontecem na sede da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), na rua Marques do Paraná, nº 999, e serão aplicados das 8 às 16 horas. Só poderão participar os candidatos com exames previamente agendados pelos Centros de Formação de Condutores.

Curitiba. Na sede do Detran do bairro Tarumã, em Curitiba, serão ofertadas mais mil vagas extras para captura de imagem, assinatura e impressão digital dos candidatos. O horário de atendimento, que normalmente vai até às 16 horas, foi ampliado até às 18 horas. Com isso, serão 200 atendimentos extras por dia.