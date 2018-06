Detran realiza dois leilões de veículos nesta semana no Paraná

SÃO PAULO - O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) realiza nesta semana dois leilões de veículos em Guarapuava. Na quarta-feira, 14, serão leiloados 2.377 veículos na condição de sucata, e, na sexta-feira, 16, irão a leilão 241 veículos aptos a circular em via pública.

Os veículos foram apreendidos por órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e não foram retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, portadoras de CPF ou CNPJ, documento de identidade e maiores de 18 anos. A visitação aos veículos está aberta, das 8h às 14h. Os endereços para visitação estão disponíveis no site www.detran.pr.gov.br. Os leilões serão feitos no prédio da Universidade Estadual do Centro-Oeste, na Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 - Campus Cedeteg.