Detrans começam a emitir nova carteira de motorista A partir desta segunda-feira, 3, os Detrans de todo o País começam a emitir a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O modelo adotado dificulta fraudes sem qualquer custo adicional para o motorista. Quem tiver o documento antigo não precisa recorrer ao Detran para a retirada da nova carteira, pois poderá esperar para fazer isso no momento da renovação. Além dos dados pessoais do condutor, a nova carteira de motorista terá dois números de identificação nacional e um estadual exatamente para dificultar as fraudes. Haverá ainda um código numérico de validação, composto por dados individuais de cada carteira. O novo modelo, aprovado em abril pelo Conselho Nacional de Trânsito, também apresenta uma faixa holográfica bidimensional, semelhante à que é usada na nota de R$ 20.