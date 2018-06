Detrans vão dar cursos sobre segurança no trânsito em escolas

Começa nesta sexta-feira, 18, em todo o país a Semana Nacional do Trânsito, com o tema Educação no Trânsito. Os Detrans estaduais promovorão atividades de conscientização e, a partir de outubro, destacará funcionários para darem aulas teóricas a alunos do segundo ano do Ensino Médio, em escolas públicas e particulares. Quem participar do curso não precisará frequentar aulas nos Centros de Formação para fazer a prova teórica de habilitação.

O projeto foi lançado na manhã desta sexta-feira, na sede do governo do Distrito Federal em Taguatinga, com atividades de simulação de uma minicidade, jogos, bonecos, apresentação de teatro, exposição de viaturas da Polícia Militar e curso de mecânica básica para mulheres, segundo informou a Agência Brasil.

A 1ª Promotoria de Justiça de Delitos de Trânsito promove, às 19h, no Ministério Público do DF e Territórios, palestra sobre a importância do uso do cinto de segurança no banco traseiro com o diretor do Instituto Nacional de Educação de Trânsito, Márcio de Andrade.