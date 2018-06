Detro pode privatizar ou municipalizar serviço de bondinhos no Rio

RIO - Um grupo de 15 servidores do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) começou nesta quarta-feira, 31, a trabalhar na sede da secretaria de Estado de Transportes do Rio, em Copacabana, na zona sul da cidade. O presidente do Detro, Rogério Onofre, que foi nomeado pelo governado Sérgio Cabral como interventor do sistema de bondinhos da cidade, afirmou que "acabou o momento de 'blábláblá', a hora é de fazer acontecer".

"Se estivesse tudo normal, não teria sido nomeado interventor", afirmou Onofre, repercutindo a afirmação de Cabral, mais cedo, de que faltou gerência no serviço de bondinhos. Até ontem, os bondinhos eram administrados pela Central, empresa vinculada à secretaria. Segundo Onofre, a gestão agora está sob responsabilidade do Detro, por tempo indeterminado.

"Vamos fazer um levantamento de todas as informações, parte legal, problemas com o TCE, para depois apresentarmos ao governador um diagnóstico com as soluções", disse. Segundo ele, ainda não é possível dizer quando os bondinhos voltarão a funcionar. "O mais rápido possível, mas o principal é a segurança dos usuários".

Ele não descartou a privatização e até municipalização do serviço de bondinhos, e criticou a ausência de ordem pública em Santa Teresa. "Falta fiscalização, faltam guardas municipais. Também temos de conversar com a secretaria de Segurança para aumentar o policiamento no bairro".

Onofre afirmou que recursos para revitalizar o bondinho não serão problema: "Ao contrário das secretarias, que têm orçamento apertado, o Detro possui recursos próprios. Já descentralizei R$ 54 milhões para outras secretarias", disse.