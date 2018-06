Devagar com o andor

Petistas ainda estão cautelosos ao comentar os efeitos da presença maciça do presidente Lula no Estado para alavancar a campanha de Aloizio Mercadante. "Sem dúvida é muito importante. Mas as coisas não são automáticas, as campanhas (estadual e nacional) são de natureza distinta", diz o coordenador da campanha de Mercadante, Emídio Souza. O prefeito de Osasco diz que a "densidade própria" do candidato petista é essencial para chegar ao segundo turno com o tucano Geraldo Alckmin.