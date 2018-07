Deve fazer 6 graus em São Paulo na 2ª-feira Uma massa de ar polar muito intensa, que vem na retaguarda da frente fria que atingiu a cidade de São Paulo nesta sexta-feira, deve derrubar as temperaturas a partir deste sábado, quando os termômetros ainda vão oscilar entre 16 e 23 graus na Grande São Paulo. A mínima prevista para o domingo é de 9 graus, caindo para 6 graus na segunda-feira e na terça. As máximas ficam estáveis, em torno dos 19 graus. Na região oeste do Estado de São Paulo, a mínima pode chegar a 5 graus no início da semana, com possibilidade de formação de geada ao amanhecer. A previsão do meteorologista da empresa InfoTempo Carlos Repelli para este sábado é de tempo estável, com nebulosidade variável na maior parte do Estado por causa do avanço da frente fria para o mar. O choque entre a frente fria vinda do Sul e a massa de ar quente que atuava sobre o Sudeste há duas semanas gerou grande instabilidade na atmosfera, provocando ventania e chuva em São Paulo no início da tarde desta sexta-feira. A estação do Instituto Nacional de Meteorologia no Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou rajadas de vento de até 92 km por hora às 13h10 e 4,6 milímetros de chuva até as 15 horas. As temperaturas ficaram entre 19,5 e 27,6 graus, com 77% de umidade relativa do ar.