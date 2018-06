Dez caminhões de lixo são retirados de casa de idosa desaparecida Policiais civis do 15º Distrito, do Itaim Bibi, e 24 homens da equipe de limpeza da Subprefeitura de Pinheiros recolheram dez caminhões de lixo na manhã desta segunda-feira, 10, da residência onde vive a espanhola Violeta de Carvalho Martinez, de 70 anos, na Rua João Cachoeira, que está desaparecida há quatro dias, de acordo com vizinhos. Há tanto lixo no sobrado de 350 metros quadrados e quatro quartos, que, de acordo com a polícia, a limpeza, que começou no domingo, deve prosseguir até a terça-feira. A delegada Maria Aparecida Resende Corsato ainda não descarta a possibilidade de que o corpo de Violeta seja encontrado em meio ao lixo acumulado. A delegada afirma que, pelo comportamento da espanhola, tudo aponta que ela sofra de um distúrbio conhecido como psicose maníaco depressiva, o que poderia levá-la a coletar lixo e armazená-lo dentro de casa. Pela quantidade encontrada, Violeta deve guardar o lixo há cerca de 20 anos. Por falta de espaço devido ao lixo acumulado do chão ao teto de todos os cômodos da casa, Violeta passou a morar na garagem dentro de um Fiat 147, de acordo com o que a polícia apurou. Maria Aparecida acredita que a idosa tenha bons recursos financeiros, pois além da sua residência estar localizada em uma área nobre da cidade, foram encontradas, na casa, 16 escrituras de imóveis em nome dela em bairros como Vila Nova Conceição e Vila Olímpia. Caso seja encontrada com vida, a idosa será presa por crime contra a saúde pública e contra a pessoa, pois colocou em risco a saúde dos vizinhos, guardando em casa, inclusive, restos de comida, o que contaminou toda a residência, onde muitos ratos foram encontrados. A polícia ainda tenta encontrar o filho de Violeta que, segundo os vizinhos, mora no Guarujá.