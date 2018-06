Dez estados e DF permanecem em alerta por baixa umidade do ar

SÃO PAULO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que permanecem os alertas para o registro de baixa umidade do ar em dez estados e no Distrito Federal, nesta terça-feira, 16.

A previsão é de que a baixa umidade continue no País até sexta-feira, 19, principalmente na região central. Os pontos mais críticos são Tocantins, Goiás, Distrito Federal e oeste e norte de Minas Gerais, onde a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 20%.

O alerta atinge o Pará, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, exceto no litoral, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

Na segunda-feira, a umidade relativa do ar no Distrito Federal atingiu o índice de 10% às 14h, momento em que a temperatura chegou a 26,6 ºC. A marca é recorde para o País e só havia sido registrada anteriormente, também no DF, em 2002 e 2004, segundo o Inmet.