Dez homens assaltam banco no centro de São Paulo Uma quadrilha composta por cerca de dez homens assaltou na manhã desta segunda-feira, 31, uma agência bancária no Brás, na região central da cidade. Por volta das 9 horas, os bandidos entraram na agência do Banco Santander e renderam todos os funcionários. Na fuga, os acusados levaram um automóvel de um dos funcionários. O carro foi abandonado próximo à estação Bresser do metrô. Não há informações sobre a quantia roubada do banco e não houve feridos.