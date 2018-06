Dez mil disputam 400 empregos e tumultuam inscrições Cerca de 10 mil pessoas se candidataram, hoje pela manhã, a 400 empregos oferecidos pelo Carrefour, que vai abrir nova loja no Recife. Houve tumulto, com gente furando fila, portões arrombados e empurra-empurra no estádio Geraldão, local das inscrições. Parte das pessoas dormiu na fila. A confusão demorou cerca de uma hora e foi preciso a intervenção da tropa de choque da Polícia Militar. O Centro de Solidariedade da Força Sindical afirma que o tumulto só ocorreu por falta de policiamento. A PM diz que recebeu o pedido de policiamento para o evento em cima da hora, na tarde da sexta-feira. Algumas pessoas se machucaram - sem gravidade - e muitos perderam documentos. A situação está tranqüila no local e as incrições, que seriam encerradas às 17 horas, terão continuidade depois de amanhã, devido à confusão.