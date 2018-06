Dez mil moradores de Taubaté ficarão sem água nesta terça Dois serviços de manutenção das Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deixarão cerca de dez mil moradores de Taubaté, na Grande São Paulo, sem água nesta terça-feira, 17, entre as 8 e as 11 horas. O abastecimento de água será suspenso para a instalação de uma válvula na rede na Avenida Carlos Pedroso da Silveira. Com a obra, serão atingidos os bairros Jardim das Indústrias, Jardim Marieta, Vila Neide, Parque Quarto Centenário, Parque Senhor do Bonfim, Parque Piracangaguá e Parque Abaeté. A Sabesp pede ao morador que use a água do reservatório de casa racionalmente. Casos de emergência serão tratados na Central de Atendimento - 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.