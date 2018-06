Dez morrem em acidente entre ônibus e caminhão no Paraná

Um acidente entre um ônibus de turismo e um caminhão deixou ao menos dez mortos e 42 feridos na manhã desta segunda-feira, 16, na estrada PR-090, entre as cidades de Ventania e Piraí do Sul, no Paraná. O ônibus com placa de Belém (PA), que seguia para Curitiba com 52 passageiros, caiu de uma ribanceira depois de colidir de lado com o caminhão que seguia no sentido contrário, na altura do km 155, informou a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná.

A polícia afirmou que o motorista do caminhão, sozinho no veículo, não se feriu, mas não tem informações sobre o estado de saúde do condutor do coletivo. As demais vítimas foram conduzidas a hospitais nas cidades de Piraí do Sul, Jaguariaíva e Castro.

O grupo participaria do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC), na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Outros dois ônibus estavam em comboio no momento do acidente, mas não se envolveram na batida.

Bombeiros, policiais rodoviários, o Instituto Médico Legal (IML) e a Defesa Civil permaneciam no local do acidente até as 11h30. De acordo com a Polícia Rodoviária, os motoristas enfrentam lentidão por aproximação no trecho.