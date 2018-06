Dez pessoas morrem em acidente com ônibus em MG

Subiu para dez o número de mortos no acidente entre um ônibus da Viação Itapemirim e uma caminhão-baú que transportava frutas, ocorrido na madrugada deste domingo, 25, no quilômetro 220 da BR-116, em Catuji, Minas Gerais. Outras 27 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 3h30, quando o caminhão tombou e atingiu a lateral esquerda do ônibus, vitimando os passageiros do mesmo lado.

Ainda segundo a Viação Itapemirim, o ônibus levava 36 passageiros de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro. Nove pessoas morreram na hora e uma morreu no hospital. Oito dos feridos já foram liberados e 19 continuam internados no Hospital Santa Rosália e no pronto-socorro de Teófilo Otoni. Dois deles estão em estado grave.

Em nota, a empresa informou que assim que recebeu a notícia sobre o acidente, "suas equipes de gerência e assistência foram mobilizadas e enviadas para prestar total apoio aos passageiros e familiares, no que for necessário neste momento". O comunicado diz ainda que "as autoridades públicas estarão apurando as causas do ocorrido e que a empresa está à disposição para os esclarecimentos que forem necessários".

Raposo

Em São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em acidente envolvendo um carro e uma moto. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão ocorreu no km 19, na região de Cotia, sentido São Paulo. A estrada ficou fechada entre as 2h30 e 3h20 e já está liberada.

Nas demais rodovias de São Paulo, o tráfego é tranquilo nesta manhã de domingo. Apenas na Anhanguera, no km 97, em Campinas, o trânsito é lento em razão de obras na pista.

Texto ampliado às 13h15

(com Rodrigo Petry, da Agência Estado)