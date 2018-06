Dez pessoas são presas em operação contra tráfico no RS

Dez pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, 22, durante a Operação Minuano, da Polícia Federal, no Rio Grande do Sul. Cerca de 50 agentes da PF cumprem 11 mandados de prisão e oito de busca e apreensão nos municípios de em Arroio Grande, Herval, Jaguarão e Pelotas. Segundo a PF, a operação tem o objetivo de desarticular uma quadrilha de traficantes de drogas, especialmente o crack. Ainda não há balanço sobre as apreensões feitas durante a operação.