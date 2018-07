Dez presos fogem de delegacia de Guaianazes Dez presos fugiram na noite de ontem do 44.º Distrito Policial, de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, por meio de um túnel cavado em uma das cinco celas da delegacia. Segundo policiais militares, nenhum dos fugitivos foi recapturado até o momento. A equipe de plantão do 44.º Distrito Policial nega-se a passar informações. De acordo com a 8.ª Delegacia Seccional Leste, situada em São Mateus, o DP de Guianazes possui capacidade para abrigar no máximo 40 presos, mas, no momento da fuga, havia 153 homens superlotando as celas. O nome do delegado que estava no plantão em Guaianazes durante a fuga não foi fornecido também. Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, segundo a Supervisão Leste da Polícia Militar, foram acionados e fizeram uma vistoria na cela de onde os 10 presos fugiram. A cela está interditada e os detenttos dela foram transferidos para as demais.