Dez são presos por grilagem de terra no PI Uma operação da Polícia Federal realizada simultaneamente nos Estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais e no Distrito Federal contra grilagem de terras resultou em dez mandados de prisão, quatro de condução coercitiva e 19 de busca e apreensão contra um juiz, advogados, policiais e empresários. A quadrilha teria lucrado cerca de R$ 30 milhões.