Dez são presos por participação em quadrilha de tráfico de drogas no RS

SÃO PAULO - Dez pessoas foram presas nesta quinta-feira, 11, durante a operação da Polícia Federal para desarticular quadrilhas que atuam na distribuição de drogas na região central do Estado do Rio Grande do Sul.

A ação, que teve início na quarta-feira, tem o apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil. No primeiro dia, a operação aconteceu em Salto do Jacuí. Nesta quinta-feira, os agentes estão em Santa Maria e Candelária.

As investigações, iniciadas em abril de 2011, mostraram que um grupo de traficantes estabelecidos principalmente em Santa Maria, Cruz Alta, Salto do Jacuí e Candelária era responsável pelo fornecimento de grandes quantidades de cocaína e maconha para outras regiões do Rio Grande do Sul. Os suspeitos de participar do bando foram identificados após troca de informações entre a Polícia Federal, a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal.

Os presos serão interrogados e, depois, encaminhados para penitenciárias do Estado. Se condenados, eles podem pegar entre cinco e quinze anos de reclusão.