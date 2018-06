Dezenove são presos por tráfico internacional de drogas no RS

SÃO PAULO - Dezenove pessoas foram presas acusadas por tráfico internacional de drogas na manhã desta quinta-feira, 8, durante a operação Progresso, desencadeada pela Polícia Federal em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Um homem de nacionalidade paraguaia está foragido e é procurado pela Interpol.

Participam da operação 80 policiais federais. Eles cumprem 17 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão nos municípios de Passo Fundo, Erechim e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Caçador, em Santa Catarina, e Foz do Iguaçu, no Paraná.

As investigações revelaram que duas famílias atuavam no tráfico de drogas. Um homem, a mãe e a esposa traficavam drogas no bairro Progresso, na cidade gaúcha de Erechim.

Em Foz do Iguaçu e Caçador, um pai e dois filhos foram presos hoje. Um terceiro filho já havia sido preso em janeiro deste ano com 11 kg de cocaína. Esta família também era originária do bairro Progresso.

A Operação Progresso começou em julho do ano de 2011. Durante a investigação, os policiais federais prenderam 14 pessoas em flagrante e realizaram a apreensão de aproximadamente 37 kg de cocaína, 332 kg de maconha e de 11 veículos.

Um homem assassinado a tiros na semana passada no município de Erechim também era investigado durante a operação. O homem também vivia no Progresso e possuía uma empresa que lavava carros na vizinhança.