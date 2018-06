Dezesseis corpos resgatados do Voo 447 chegam a Noronha

Mais corpos

A Marinha e a Aeronáutica anunciaram na manhã desta terça-feira que mais 4 corpos foram resgatados e se juntam a outros oito na fragata Bosísio. Não há previsão de chegada a Fernando de Noronha desses 12 corpos. Eles foram encontrados a 440 quilômetros a Nordeste do arquipélago São Pedro e São Paulo, um pouco além das águas jurisdicionais brasileiras.

Os primeiros dezesseis corpos de vítimas do acidente com o Airbus da Air France foram resgatados no domingo, 7, uma semana após o desaparecimento da aeronave no trajeto Rio-Paris. Eles foram localizados a 69,5 km do ponto estimado da queda do avião e a 1.150 km de Recife. Outros oito corpos foram localizados na tarde de segunda-feira a 440 km do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, um pouco além das águas juridicionais brasileiras. Ao todo, 228 pessoas estavam a bordo do Voo 447.

Além dos corpos, foram resgatados mais destroços. Segundo o assessor de imprensa da Aeronáutica, tenente-coronel Henry Munhoz, em coletiva na noite de segunda-feira, não há previsão de quando as partes do avião serão levadas para Noronha. "Não vamos especificar qual peça do avião foi recolhida. Todos os questionamentos sobre as peças terão de ser feitas ao fabricante". Como a investigação das causas do acidente está a cargo dos franceses, os destroços serão encaminhados às autoridades do país, que poderão fazer o detalhamento das peças encontradas.

Texto atualizado às 12h15