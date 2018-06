Dezessete são presos no PR por tráfico internacional de drogas

SÃO PAULO - Dezessete pessoas foram presas nesta terça-feira, 31, durante a operação Brasiguai, desencadeada pela Polícia Federal do Paraná. Quatro dos mandados de prisão foram cumpridos contra pessoas que já estavam em cadeias e estabelecimentos prisionais nos estados do Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Outros mandados de prisão preventiva serão cumpridos ao longo do dia, mas o número total de mandados expedidos não foi divulgou pela PF.

Todas os 36 mandados de buscas e apreensão expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba foram realizados. Os agentes apreenderam oito veículos, uma arma de fogo e provas que evidenciam a ligação dos investigados ao crime de tráfico.

Quadrilha. A organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas atuava já há algum tempo na região da fronteira. Especializada em cocaína, a quadrilha usava carros de luxo para transportar a droga. Contratavam motoristas bem apessoados e registravam os veículos em seus nomes, com o fim de não levantar suspeitas. A droga vinha da Bolívia e era distribuída nas principais cidades das regiões Sul e Sudeste.

Alguns dos investigados, embora presos, continuavam atuando ativamente no tráfico de entorpecentes de dentro dos presídios. Durante as investigações, foram apreendidos aproximadamente 600 kg de cocaína e três mil quilos de maconha, 26 veículos, sendo diversos de alto luxo, e realizadas 24 prisões em flagrante.