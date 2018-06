DF pode testar tornezeleiras em presos em liberdade provisória

Presos beneficiados com liberdade provisória ou saídas temporárias nos feriados podem ter que usar tornozeleiras eletrônicas, com sistema de GPS (Global Positioning System), no Distrito Federal. Esse equipamento permitirá à polícia maior controle e monitoramento dos presos. Segundo reportagem do DFTV, da TV Globo, a data de implantação do novo sistema ainda não foi marcada pelo governo. Com essa medida, o governo de Distrito Federal pretende reduzir a criminalidade e levar à população uma sensação de segurança. De acordo com a polícia, o acessório facilitará o processo de captura, caso seja necessário. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Maurício Kuehne, falou que a tornozeleira eletrônica pode ser importante até economicamente. "Eu vejo uma grande expectativa de economia. Na medida em que eu consigo frear o instinto criminal de alguém, a sociedade sai lucrando. Isso porque aquele indivíduo vai deixar de praticar o roubo, outros deixarão de praticar pequenos furtos e outros deixarão de cometer crimes que assustam a sociedade, como os assassinatos que, lamentavelmente, se vê por pelo Brasil afora", afirmou Kuehne. De acordo com o governo, no Distrito Federal, a média de presos que não volta para a cadeia é baixa. Fica entre 1% e 2%. No feriado da Páscoa, por exemplo, 1.341 detentos foram beneficiados com o saída temporária. Mas 20 ainda não voltaram para a cadeia. O secretário de Justiça Raimundo Ribeiro defende a adoção da tornozeleira. Segundo ele, a sociedade vai ganhar muito, pois pode ter a certeza de que o preso que receber o benefício ou que faz trabalhos externos estará sendo monitorado pelo Estado. A Secretaria de Justiça e Cidadania está avaliando propostas de duas empresas que produzem o acessório. Uma delas quer cobrar R$ 600, por mês, por cada preso. Outros Estados já usam a tornozeleira em caráter experimental. Na Paraíba, por exemplo, pelo menos cinco presos já estão usando o acessório.