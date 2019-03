Dia da Mulher: saiba mais sobre a história da data que nasceu da luta por direitos

SÃO PAULO - O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, 8, costuma ser associado a flores e elogios, mas sua origem está relacionada a décadas de luta das mulheres por direitos e melhores condições de trabalho e de vida.

Ao longo da história, grupos feministas tentaram instituir um dia em homenagem às mulheres. Já no século 19, quando trabalhadoras enfrentavam longas jornadas de trabalho, organizações que defendiam os diretos das mulheres apresentavam argumentos para que a data fosse criada. Em 1910, a alemã Clara Zetkin abordou a necessidade de criar a data durante a 2ª Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, mas foi apenas na década de 1970 que a celebração foi oficializada.

A origem da homenagem também foi impulsionada por eventos trágicos. Em março de 1911, em Nova York, um incêndio na fábrica de roupas Triangle Shirtwais matou 146 pessoas, das quais 123 eram mulheres, e gerou uma série de mobilizações sobre a necessidade de conscientizar a sociedade sobre os direitos das mulheres. A questão também foi lembrada no início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março?

Um dos eventos que pode estar relacionado à escolha do dia 8 de março como a data dedicada às mulheres foi a grande mobilização realizada por mulheres russas no ano de 1917, quando ocorreu a Revolução Russa, para pedir a saída do país da Primeira Guerra Mundial, melhores condições de vida e alimentos, tendo em vista que a população sofria com a fome e a pobreza.

O Ano Internacional das Mulheres

Foi só nos anos 1970, com o crescimento do movimento feminista, que a criação da data comemorativa começou a tomar forma. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) determinou que 1975 era o Ano Internacional das Mulheres e organizou a primeira Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada na Cidade do México. A entidade intitulou ainda os anos de 1976 a 1985 como a Década da Mulher.

8 de março na atualidade

Nos dias atuais, a data é marcada por atos que relembram mulheres que foram vítimas da violência e cobram o fim da desigualdade entre homens e mulheres, além de abordar temas como a descriminalização do aborto, feminicídio, assédio sexual e diferenças salariais.