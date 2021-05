Dia das Mães: Veja dicas de presentes de acordo com estilo e faixa de preço

Para ajudar na compra do presente para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (9), a Amazon preparou uma página especial com milhares de sugestões de produtos, de acordo com o estilo de cada homenageada e também a partir da faixa de preço.

Assim, fica muito mais fácil escolher algo certeiro, que vai deixá-la certamente muito feliz. Clique aqui para navegar pelas seções e descobrir opções para mamães conectadas, estilosas, vaidosas, aspirantes a chef, criativas, atletas e fãs de diversão.

Também dá para escolher pelas categorias, como moda, eletrônicos, beleza, esportes, livros e decoração, entre outras. Outra dica é escolher entre alguns dos dispositivos Amazon, como Kindle, Alexa Echo Dot E Fire TV, que estão com descontos incríveis de até R$ 200 (clique aqui para ver todos os itens e veja, abaixo, algumas opções).

Presentes com descontos na Amazon

Smartphone LG K61 ,128GB (R$ 1.349 por R$ 1.115,08)

SAMSUNG Chromebook Intel Dual-Core XE310XBA-KT2BR (R$ 2.199 por R$ 1.899)

Notebook ASUS ZenBook 14 UX434FAC-A6339T (R$ 6.999 por R$ 6.499)

Notebook Lenovo Ultrafino ideapad S145 i5-1035G1 (R$ 3.999 por R$ 3.704,05)

Alexa Echo Dot 4ª Geração (de R$ 399 por R$ 284,05)

Kindle 10ª Geração (de R$ 349 por R$ 284,05)

Iphone X Apple 256Gb (R$ 5.498 por R$ 4.999)

Fire TV Stick Lite (de R$ 349 por R$ 284,05)

Echo Studio (de R$ 1.699 por R$ 1.424,05)

Iphone 11 Apple 128 Gigas (de R$ 4.926,88 por R$ 4.699)

Câmera GoPro HERO9 (de R$ 3.560 por R$ 3.399)

Smartphone Samsung Galaxy S21+ (de R$ 7.399 por R$ 5.798,99)

Caixa de Som JBL Xtreme (de R$ 1.579,90 por R$ 1.479)

Relógio Pulso Everlast Feminino (de R$ 489 por R$ 389)

Smartphone LG K51S, 3GB/64GB (R$1.049 por R$ 999)

Smartwatch Haylou LS05 Solar (de R$ 221,96 por R$ 182)

Cafeteira Elétrica Dolce Mondial (de R$ 151,84 por R$ 129,90)

Fone de Ouvido Bluetooth Tune 500 JBL (de R$ 239 por R$ 199)

