Dia de calor e baixa umidade hoje em SP O paulistano vai enfrentar hoje mais um dia de altas temperaturas e baixa umidade do ar. Segundo a Defesa Civil e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura máxima hoje deve ficar em 28 graus, a mínima deve ser de 18 graus e a umidade do ar pode beirar os 20%, em bairros da zona norte e do centro.