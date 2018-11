Dia de Doar quer divulgar trabalho voluntário feito no Brasil

SÃO PAULO - Quem passa por praças e parques da zona norte de São Paulo pode até não notar de cara, mas a paisagem mudou: as árvores ganharam flores, e não foi só por obra da natureza. Muitas mãos trabalharam, voluntariamente, para que as orquídeas voltassem à cena. "O final da primavera é bem a época em que muitas delas começam a brotar. Na copa das árvores já vemos várias", conta, animado, o educador Cesar Kawamura.

Kawamura é idealizador do projeto OHquidea, de recuperação de orquídeas descartadas e plantio em troncos de árvores. Para isso, dá cursos gratuitos em escolas e até em condomínios sobre como tirar as flores da UTI e devolver à natureza. Quem se envolve acaba ganhando mais intimidade com o verde. Kawamura é um entre milhares de brasileiros que doam conhecimento, tempo ou dinheiro em prol de uma causa.

Nesta terça-feira, 27, essas pessoas serão convidadas a contar para o mundo o que fazem - e, com isso, angariar mais apoio para suas tarefas. O Dia de Doar é uma campanha realizada desde 2013 no Brasil. A data começou nos Estados Unidos em 2012, em uma terça-feira após o Dia de Ação de Graças. A ideia é promover a cultura de doação no País.

"Todo dia é dia de doar, mas tem um dia em que a gente celebra isso e faz uma grande mobilização", explica João Paulo Vergueiro, diretor-executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), uma das parcerias da iniciativa. A proposta é que as doações, nem sempre divulgadas, "saiam do armário" para criar um ciclo virtuoso de solidariedade.

Por isso, as ações podem ser publicadas nas redes sociais com a hashtag #diadedoar. "É usar esse gesto para inspirar outras pessoas", diz Vergueiro. Na edição do ano passado, a hashtag ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter em São Paulo. Vergueiro espera que nesta terça volte a mobilizar os brasileiros.

As contribuições podem ser feitas a organizações de todo o Brasil que aderiram à campanha ou em prol de causas pontuais. "Tem gente que doa sangue, cabelos, alimentos. Existem ações singelas feitas por universidades, grupos de escola que se unem, iniciativas de boa vontade. Todo gesto é valido", diz Vergueiro.

Mudanças. O dia D da campanha nem chegou e a advogada Carmen Botelho já comemora os resultados. Dirigente de uma unidade prisional em Ananindeua, no Pará, ela fundou e apoia uma cooperativa de presas. "As pessoas vivem falando que o País não tem segurança, mas o que fazem para reintegrar?", questiona.

Na Coostafe, mulheres que cumprem pena desenvolvem habilidades que nem sabiam que tinham: fazem atividades manuais, vendem os objetos e aprendem sobre finanças. Neste ano, precisavam de mais máquinas de costura para dar forma aos sonhos. Impulsionada pela campanha Dia de Doar, a Coostafe arrecadou R$ 8 mil em doações antes do prazo.

Agora, Carmen quer ajudar outras organizações que ainda não chegaram lá. "Precisamos de bons exemplos porque os péssimos acabam contagiando todo mundo", diz. "Temos de mostrar que há coisas boas no País, pessoas dispostas a ajudar."

O fotógrafo Edu Leporo, de 45 anos, também conta com voluntários. No sábado, 24, ele e uma comitiva formada até por veterinários passaram a manhã na Avenida Paulista em uma ação de cuidados a moradores de rua e seus cães. Os animais ganharam banho quentinho e ração. Para os donos, kit de higiene, corte de barba e cabelo. Mobilizada pela aproximação do Dia de Doar, uma rede de supermercado entregou os lanches.

Quando a ação acaba, a sensação, diz Leporo, "é de dever cumprido". Mas dura pouco. "Logo começamos a pensar no mês seguinte, buscar patrocínio. É o mês todo batalhando para quando chegar no dia da outra ação estar tudo pronto", conta ele, que há três anos sai todos os meses pelas ruas de São Paulo com as atividades.