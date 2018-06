Dia de Natal deve ter chuva em quase todo o País

O dia de Natal deve ser de pancadas de chuva a qualquer hora do dia em praticamente todos os Estados do Brasil, informou o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A condição é motivada pelas temperaturas elevadas e a alta umidade do ar. Localmente, há chances de chuvas fortes acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possível queda de granizo.

Conforme o Cptec, as chances de chuva são menores no litoral norte de São Paulo e em todo o litoral do Rio de Janeiro, com pequena possibilidade de pancadas rápidas a partir da tarde. Há também uma chance pequena de pancadas na faixa litorânea entre Alagoas e o Ceará e entre o noroeste do Pará e Roraima. No leste da Bahia, em Sergipe, interior de Alagoas, centro do Ceará, centro-norte do Piauí e do Maranhão, o sol deve predominar e não deve chover.