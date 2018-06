Dia de protestos Descontentes com mudanças e a presença ostensiva da PM e da Guarda Civil na Rua 25 de Março, região central, 300 ambulantes irregulares enfrentaram o policiamento no entorno da via. De lá, seguiram para a Prefeitura, no Viaduto do Chá. Para hoje, prometem fazer passeata. Cerca de 30 pessoas realizaram um ato ontem, ao meio-dia, na Marginal do Tietê, reivindicando moradia. Queimaram pneus e pedaços de madeira e bloquearam a pista local sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Julio de Mesquita. A via teve 12 km de lentidão. Moradores da favela Santa Etelvina 2, em Cidade Tiradentes, zona leste, entraram em confronto com a polícia. Eles protestaram por quase 12 horas contra a desapropriação de 80 barracos, colocando fogo num ônibus. A PM prendeu 3 pessoas e apreendeu 2 jovens.