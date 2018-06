Dia é de céu nublado em parte das regiões Sul e Sudeste do Brasil

SÃO PAULO - Nesta quarta-feira, 6, o sol predominará no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Nas demais áreas da Região Sul, no sul de Minas Gerais e parte de São Paulo o céu estará nublado.

No leste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas haverá possibilidade de chuva. No litoral do Espírito Santo e no litoral sul da Bahia o dia ficará encoberto com chuva isolada. O dia terá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas em toda a faixa norte do país. No litoral do Nordeste, que vai de Sergipe até o Rio Grande do Norte, haverá chuva, com mais aberturas de sol em Sergipe e Alagoas.

Nas demais áreas do país o dia será de sol e poucas nuvens. A umidade do ar ficará baixa no período da tarde no centro-sul de Rondônia, sul e no centro-norte de Goiás, segundo informou o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A temperatura estará baixa no centro-sul do Brasil.