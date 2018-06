Dia é tranquilo nos aeroportos com mudanças nos vôos O primeiro dia da reorganização da malha aeroviária brasileira foi considerado tranqüilo no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a 90 quilômetros de São Paulo pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) e prestadores de serviços. A Infraero informou, por meio de assessoria, que o aeroporto ganhou cinco novos horários de vôos da TAM Linhas Aéreas e perdeu quatro vôos da Ocean Air, o que deve manter o número de passageiros próximo à média diária atual, de 2 mil pessoas. Os novos vôos aterrissam em Campinas após saírem de Curitiba, Rio, Porto Alegre, Guarulhos (SP) e Belo Horizonte, e seguem respectivamente para Rio, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Guarulhos (SP). Três desses vôos ocorrem no período da tarde e dois, à noite. Até ontem, a média de 25 aviões de passageiros e outros 20 de cargas, que passam pelo aeroporto diariamente foi praticamente mantida. O número de passageiros ainda será divulgado pela companhia aérea. Outra mudança em Campinas no primeiro dia de alterações no espaço aéreo brasileiro foi o ajuste de horário em seis vôos regulares que já operavam no aeroporto, com mudanças de no máximo 25 minutos em relação aos horários já praticados. O superintendente da regional Sudeste da Infraero, Edgard Brandão Júnior, disse que o aeroporto tem capacidade de receber até 4 milhões de passageiros por ano. Este ano, deve chegar a 900 mil.