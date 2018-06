´Dia Sem Carro´ tem congestionamento acima da média A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 62 quilômetros de congestionamento em São Paulo, dez quilômetros acima da média para o horário (10h30), que é de 52 quilômetros. No dia mundial da campanha "Na cidade sem meu carro", cerca de 30 ciclistas pedalam desde o início da manhã por algumas das principais vias da cidade. Segundo a CET, os ciclistas iniciaram a corrida na Avenida Paulista, sentido Paraíso, desceram a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e passaram pela Rua Libero Badaró, no centro. O destino dos ciclistas é o gabinete da Prefeitura, no Viaduto do Chá. Segundo a CET, várias cidades ao redor do mundo também aderiram à campanha, que pretende diminuir os índices de congestionamento e poluição das grandes metrópoles, além de incentivar o uso do transporte coletivo. Participam da iniciativa em São Paulo a CET, a SPTrans e a Secretaria Municipal de Transportes (SMT). As bicicletas não atrapalham o trânsito da cidade.