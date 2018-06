Dia será nublado e chuvoso na maior parte do Brasil nesta terça-feira

SÃO PAULO - A previsão do tempo para esta terça-feira é de tempo nublado e chuva em boa parte do País, devido a uma zona de convergência de umidade entre o Estado do Amazonas e o norte da Região Sudeste. Em algumas localidades desta área, podem ocorrer pancadas de chuva mais fortes.

No litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo haverá pontos isolados de chuva. No sul de Minas Gerais, na maior parte do Rio de Janeiro e faixa leste de São Paulo, o dia será de sol e poucas nuvens. A máxima de 20ºC na capital paulista.

No extremo leste do Pará existe possibilidade de pancadas de chuva. No centro-leste do Amapá e nordeste do Pará haverá pancadas de chuva à partir da tarde. No norte e no extremo leste do Pará, no norte do Tocantins, no sudoeste do Amazonas, e no Acre, o dia será de sol entre nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 34ºC em Macapá.

No norte do Mato Grosso e de Goiás, o tempo será nublado com pancadas de chuva, que podem ser localmente fortes. No centro-oeste, leste e sudeste do Mato Grosso, na maior parte de Goiás e no Distrito Federal, o céu terá aberturas de sol, variação de nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 34ºC em Cuiabá.

No litoral do Nordeste o dia será de sol e poucas nuvens. Pancadas de chuva à partir da tarde no noroeste do Maranhão e sudoeste da Bahia. Máxima de 38ºC em Teresina.

No litoral do Paraná e extremo litoral nordeste de Santa Catarina haverá chuva isolada. Nas demais áreas da região a previsão é de predomínio de sol. Temperaturas baixas nas serras gaúcha e catarinense. Máxima de 23ºC em Porto Alegre.