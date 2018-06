Dia terá pancadas de chuva no Norte e Centro-Oeste

As pancadas de chuva atingem grande parte do Norte e do Centro-Oeste do País nesta sexta-feira, 25, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Já a Região Sul terá sol e poucas nuvens, apenas no litoral entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina o tempo estará instável e com ventos. Do litoral do Paraná ao litoral do Rio, no sul e cone leste paulista, nas demais áreas do Rio e no sul de Minas o dia será nublado.

Veja também:

Temperatura sobe no fim de semana, mas previsão é de chuva

Entre o nordeste de São Paulo e o sudoeste de Minas, no sul do Piauí, centro-oeste do Maranhão, nordeste do Pará, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e de Mato Grosso e sul de Roraima, o sol aparecerá entre algumas nuvens, que poderão provocar pancadas de chuva rápidas. No centro e sul do Espírito Santo e leste de Minas o dia terá chuviscos. Nas outras áreas do Espírito Santo, no nordeste de Minas e no sul da Bahia, uma frente fria deixa o dia com chuvas.

Nas outras áreas de Minas e de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no oeste da Bahia e grande parte da Região Norte ocorrerão pancadas de chuva. Nas outras áreas do Nordeste o dia será quente e com poucas nuvens. As temperaturas estarão baixas no Sul do Brasil.