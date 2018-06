Dificuldades aumentam com ruas de nomes iguais Como se não bastasse ser difícil andar de carro em São Paulo, o complicado mapa da cidade apresenta uma outra peculiaridade: ruas com nomes idênticos ou muito parecidos, em cantos diferentes da metrópole. Quem não prestar atenção vai parar onde não quer. Rua dos Girassóis, por exemplo, existem duas - uma no Capão Redondo, na zona sul, e outra no Jardim Helena, zona leste. E tem também a Rua Girassol , na Vila Madalena. Santo Amaro é nome de rua, alameda e avenida. Não é a mesma coisa. Teresinha merecia tanto uma homenagem que virou nome de rua em Pirituba, zona norte, e na Vila Formosa, zona leste. É por essas e outras que carro de paulistano não fica completo sem guia de ruas. "Nunca me perdi porque não saio de casa sem ele", diz a advogada Majo Mayer, de 59 anos, que dirige desde os 18. Não por acaso essas dificuldades para "se encontrar" no trânsito da capital paulista tornam a cidade um mercado em expansão para empresas de aparelhos GPS. Dos 100 mil equipamentos vendidos pela multinacional Airis no País nos últimos quatro anos, 80% foram para paulistanos ou vizinhos que se aventuram a andar por aqui.