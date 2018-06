Dilma adia visita ao Uruguai

Oficialmente, o Planalto explica que a data não estava confirmada, mas apenas prevista, e por questão de ajuste de agenda precisou ser alterada. Dilma já havia cancelado a viagem ao Paraguai, marcada para domingo passado, sob a justificativa de que precisava terminar a recuperação do tratamento da pneumonia. Até sexta-feira, ela estava tomando antibiótico por meio de um cateter. No momento, todos os medicamentos foram suspensos, inclusive as nebulizações.

Ontem, Dilma justificou aos integrantes do Grito da Terra que não compareceu à concentração do movimento, como fez nos outros anos, porque "não está ainda bem de saúde". Por causa da doença, também se desculpou por não poder cumprimentar um a um dos trabalhadores rurais presentes na reunião.