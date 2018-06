Dilma anuncia construção de seis mil casas na região serrana do Rio

RIO - Ao lado do governador do Rio, Sérgio Cabral, a presidente Dilma Rousseff anunciou nesta quinta-feira, 27, a construção de 6 mil casas na região serrana do Estado, atingida por um temporal no início do mês que deixou cerca de 30 mil pessoas desabrigadas e desalojadas.

Esta é a segunda vez que a presidente viaja ao Rio de Janeiro após a tragédia. Logo depois das fortes chuvas, ela sobrevoou a área e reuniu-se com autoridades locais para discutir medidas emergenciais.

Dilma disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai criar uma linha de financiamento para mapear as áreas de risco no Brasil. "Estamos fazendo um esforço para juntar todas as informações existentes. Vamos abrir uma linha de financiamento do BNDES para mapear zonas de risco", afirmou. A presidente defendeu também a criação de Defesas Civis municipais.

O número de mortos por causa das chuvas na região serrana fluminense já chega a 841, segundo informações da Polícia Civil e da prefeitura de Teresópolis. O município com maior número de mortes é Nova Friburgo, que tem 404 mortos, segundo a Polícia Civil fluminense.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, há 67 mortos em Petrópolis, 21 em Sumidouro, quatro em São José do Vale do Rio Preto e um em Bom Jardim. Já em Teresópolis, 344 pessoas morreram.