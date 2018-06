Dilma anuncia liberação de R$ 5,8 mi para região atingida por tornado

XANXERÊ - A presidente Dilma Rousseff anunciou a liberação de R$ 5,8 milhões para auxiliar na reconstrução dos sete bairros atingidos pelo tornado da última semana em Santa Catarina. A presidente sobrevoou os municípios de Xanxerê e Ponte Serrada na manhã desta segunda-feira, 27. Logo depois, visitou o ginásio de esportes Ivo Sguissardi, que foi totalmente destruído. No local conversou com o treinador Valdir Marical e meninas atletas do voleibol que estavam no ginásio no momento em que o tornado o devastou.

Na prefeitura, a presidente viu imagens da cidade destruída pelo tornado. Em seguida, o coordenador da Defesa Civil Estadual apresentou os dados oficiais dos prejuízos. Dilma anunciou o repasse emergencial de R$ 5,8 milhões e a liberação do programa Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda.

Dilma também anunciou a possibilidade de abrir as faixas 2 e 3 do programa para famílias com renda maior, além de linha de crédito para a compra de móveis e eletrodomésticos. Uma equipe do Ministério da Saúde também deverá dar apoio psicológico para os atingidos.

A presidente afirmou que será aumentada a agilidade para que os aportes financeiros cheguem. As portarias liberando os valores foram publicadas nesta segunda-feira.

O governador Raimundo Colombo (PSD) informou que o Estado tem cerca de R$ 28 milhões para auxiliar o município. Ele apresentou à presidente um programa para a construção de casas pré-moldadas, que levam apenas cinco dias para ficarem concluídas. Dilma ficou de dar um aval a respeito.

Dados oficiais. Xanxerê tem 44.506 pessoas afetadas pelo temporal, de um total de mais de 46 mil moradores. Foram 539 desalojados, 4.275 desabrigados, 97 feridos e 2 mortos. Os danos de ordem pública chegam a R$ 9,7 milhões, com nove pontos atingidos, entre eles ginásio, escolas e unidades de saúde. Residências atingidas chegam a 2.188 com prejuízos de R$ 49,5 milhões. 38 empresas foram afetadas com perda de R$ 45,3 milhões. O total de prejuízos chega a R$ 104,5 milhões.

Vinte e nove municípios sofreram algum tipo de dano ocasionado pelo tornado. Em Ponte Serrada, os dados apresentados apontam para 6.058 pessoas afetadas, 77 desabrigadas, 1.050 desalojados e 27 feridos. Cerca de 352 residências foram atingidas e 31 empresas. Os prejuízos passam de R$ 8 milhões.