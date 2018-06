Dilma ataca e diz que não é de Serra a criação de genéricos A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, atacou ontem o adversário do PSDB, José Serra, ao dizer que o ex-ministro da Saúde Jamil Haddad foi o responsável pela implantação dos medicamentos genéricos e do Sistema Único de Saúde (SUS).