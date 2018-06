Dilma ataca tucano e se cala sobre denúncias A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, preferiu criticar seu principal concorrente na eleição, José Serra (PSDB), a fazer comentários sobre a série de escândalos que afeta a Casa Civil, pasta que ocupou entre 2005 e 2010, e os Correios. Ao ser questionada sobre o assunto, a petista, que participou de rápido compromisso de campanha em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, alegou que não tinha condições de fazer uma avaliação, pois estava fora do governo e não tinha acesso a todas as informações.