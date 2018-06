Dilma atrai mães da Praça de Mayo

As octogenárias Mães e Avós da Praça de Mayo - que há três décadas cobram o paradeiro dos desaparecidos políticos, dos bebês sequestrados pelos militares, além da punição dos envolvidos no assassinato e em torturas de 30 mil civis durante a ditadura militar argentina (1976-83) - estão em contagem regressiva para conhecer de perto a presidente Dilma Rousseff. Tudo indica que querem homenagear Dilma com a entrega do tradicional lenço branco, símbolo de sua luta.

Ex-prisioneira da ditadura brasileira e vítima de torturas, Dilma é encarada nas organizações de defesa dos direitos humanos em Buenos Aires como uma figura que permitirá impulsionar as investigações sobre assassinatos e torturas dos regimes militares do Cone Sul.

No dia 31, Dilma manterá uma série de reuniões com a presidente Cristina Kirchner. O governo argentino, aliado das Mães, espera que Dilma tenha uma brecha para encontrar-se com as organizações de defesa dos direitos humanos.

A ideia é levá-la para uma visita a um lugar em Buenos Aires que evoque as vítimas da ditadura. "A Escola de Mecânica da Armada é uma das hipóteses mencionadas. Os argentinos oferecem mais de uma possibilidade", afirmou o chanceler Antônio Patriota. / ARIEL PALACIOS, CORRESPONDENTE