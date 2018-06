Dilma chega à Bulgária e é 'disputada' por candidatos

A presidente encontrará uma sociedade em convulsão, vivendo até um conflito étnico. Já os seus familiares, descontentes com a disputa política, insistem em manter o encontro apenas como "assunto privado".

Os políticos na Bulgária não escondem que seu objetivo é o de atrair investimentos brasileiros para a região, mergulhada na depressão econômica. O governo brasileiro não vê problemas em ser visto como esperança para o país, mas não pretende deixar que Dilma seja usada. "Será uma visita de Estado e estamos tentando manter o programa o mais institucional possível", comentou uma fonte do governo. O Planalto chegou a pensar em adiar a viagem para 2012, quando a eleição já terá passado, mas a agenda foi mantida.

Ainda assim, Dilma desembarca em meio a um caos social e político, com 18 candidatos à presidência. O partido de direita, tido como favorito, tem como candidato Rosen Plevneliev, apoiado pelo atual primeiro-ministro, Boyko Borisov. Já o presidente búlgaro, o socialista Georgi Parvanov, quer eleger um sucessor de seu próprio partido.

Disputa. A briga para aparecer ao lado de Dilma é escancarada. Boika Bashelieva, assessora de imprensa da Presidência, garantiu ao Estado que a eleição não vai interferir na visita - e que os acordos serão assinado pelo presidente Parvanov.

O primeiro-ministro Borisov chegou a anunciar investimentos da Embraer, não confirmados, e vendeu a ideia que foi ele quem trouxe Dilma para Sófia.

"Dilma é uma das mulheres mais influentes do mundo", destacou numa entrevista. Ele não mede palavras para promover seu governo à custa da visitante. No Itamaraty, a ordem é a limitar ao máximo a presença de Dilma com o primeiro-ministro: o anfitrião é o presidente. Não bastasse a briga entre os dois, grupos de direita e a etnia roma (ciganos) têm promovido confrontos em algumas cidades.