Dilma convida FHC para almoço A presidente Dilma Rousseff convidou ontem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para participar do almoço com Barack Obama no Itamaraty. FHC embarcou ainda ontem para Brasília. Segundo o Itamaraty, foram feitos também convites aos outros ex-presidentes - Luiz Inácio Lula da Silva, Itamar Franco e Fernando Collor. Vão participar também do almoço vários empresários, sindicalistas e políticos.