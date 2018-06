Dilma deve convidar Ciro para Integração

Segundo integrantes do PSB, se Ciro for o ministro, o ex-prefeito de Petrolina Fernando Bezerra Coelho - que desistiu de disputar uma vaga ao Senado para apoiar o senador eleito Humberto Costa (PT) - vai para a Secretaria de Portos.

Ciro Gomes surpreendeu a todos ao articular para participar do ministério do futuro governo. Seus companheiros de partido alegam que ele desdenhou de qualquer cargo e dizia que "queria dar um tempo" na vida pública. "Vão colocar o Ciro no Ministério e dane-se o resto. Crescemos para diminuir", reclamou um integrante do PSB.

Nas últimas eleições, o partido de Ciro conquistou seis governos de Estado (Pernambuco, Ceará, Piauí, Paraíba, Amapá, e Espírito Santo) e aumentou a bancada na Câmara de 27 para 34 deputados federais.

Se o ex-ministro não for para a Integração Nacional, a Secretaria de Portos deverá ficar nas mãos de um deputado do partido. Os indicados são o paulista Márcio França e o gaúcho Beto Albuquerque.

Presidente regional do PSB paulista, França não conta com a simpatia do Palácio do Planalto, pois petistas o responsabilizam pela idealização da candidatura derrotada do empresário Paulo Skaf ao governo de São Paulo.

O PT paulista queria que o PSB no Estado apoiasse Aloizio Mercadante, que acabou perdendo a disputa pelo governo de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB).