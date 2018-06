Dilma deve visitar Argentina no dia 31 A presidente Dilma Rousseff deve estrear sua agenda internacional no próximo dia 31, na Argentina. A data não é confirmada pelo governo brasileiro, mas o diário argentino La Nación divulgou que o encontro entre a petista e a presidente Cristina Kirchner ocorrerá nesse dia. O roteiro da viagem deve incluir o Uruguai e o Paraguai. O tema dos encontros é a intenção de demarcar a América do Sul como prioridade para a política externa brasileira.