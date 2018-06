Dilma discute hoje novo plano para redução da pobreza A presidente Dilma Rousseff se reúne hoje com seus principais ministros para discutir medidas de redução da extrema pobreza, informaram assessores do governo. A erradicação da miséria foi um dos pontos de seu discurso de posse. Ainda no período de transição, ela pediu a auxiliares um plano para melhoria de vida da população de baixa renda e atualização dos principais programas sociais. A previsão é que o novo plano seja apresentado dia 13. A busca de alternativas de trabalho para os cadastrados do Bolsa Família e um reajuste no benefício são algumas das propostas em discussão.