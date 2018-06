Dilma diz que não acompanha mais rotina da Casa Civil A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, reagiu com cautela às denúncias de tráfico de influência contra Israel Guerra, filho da ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, que a sucedeu na pasta. "Estou fora do governo e não tenho acompanhado o dia a dia do ministério, mas tenho certeza de que tudo que foi dito será apurado", disse, referindo-se à reportagem da revista Veja. "Se alguém errou, será punido."