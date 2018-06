Dilma é punida pelo TSE com mais uma multa Mais uma multa foi aplicada ontem pelo TSE à candidata Dilma Rousseff. Desta vez ela divide o valor de R$ 2 mil com o candidato a vice, Michel Temer, e a coligação que a apoia. O motivo foi um painel de 575 metros quadrados em via pública com a imagem dela e do presidente Lula e o nome da coligação. A procuradoria-geral eleitoral alegou que o painel viola a Lei Eleitoral, que proíbe a veiculação de propaganda por meio de faixas, placas, pinturas ou inscrições que excedam a 4 metros quadrados. O ministro do TSE Joelson Dias disse que o espírito da lei é inequívoco ao proibir propaganda em tamanho acima do permitido. A defesa justificou que o painel era móvel e transitório. Mas a lei, disse o ministro, não faz distinção sobre o tipo de painel.