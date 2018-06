Dilma encontra nesta terça governadores de Minas e Espírito Santo

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff receberá nesta terça-feira, 17, às 17 horas, no Palácio do Planalto os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), para tratar de providências em relação ao rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), ocorrida no último dia 5.

O encontro faz parte dos trabalhos do Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas ao desastre instituído pela presidente Dilma Rousseff na semana passada. Dilma desembarca em Brasília no início da madrugada de terça-feira, após participar da reunião da cúpula das 20 maiores economias do mundo, o G-20, na Turquia.

Antes da reunião, o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, coordena nesta noite o primeiro encontro do comitê. O grupo é composto pelos ministérios da Integração Nacional, Minas e Energia, Meio Ambiente, Justiça, Desenvolvimento, Cultura e por membros da Advocacia-Geral da União (AGU), além dos governadores e do prefeito de Mariana, Duarte Júnior (PPS).

O encontro liderado por Wagner nesta segunda, entretanto, é preliminar e conta apenas com a presença de ministros. Além de avaliar a situação atual da cidade mineira, a reunião dos ministros vai tratar das repercussões da tragédia na bacia do Rio Doce, que atingiu cidades do Espírito Santo, e de ações de cada pasta em relação ao acidente. A ideia é que as conversas de sirvam como preparação para o encontro de amanhã com Dilma.

Também devem estar presentes na reunião de amanhã a presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Marilene Ramos, o presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu, e o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, General Adriano Pereira Jr.

Mais cedo, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, encontrou-se com o governador Paulo Hartung e membros do governo do Espírito Santo para verificar as medidas que já estão em andamento para viabilizar a criação de um sistema alternativo de fornecimento de água aos moradores do município de Colatina, região Noroeste do Estado.