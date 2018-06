Dilma está 25 pontos à frente de Serra, diz CNT/Sensus

A candidata do PT, Dilma Rousseff, lidera a corrida presidencial com 25 pontos porcentuais de vantagem sobre o tucano José Serra, segundo pesquisa CNT/Sensus divulgada ontem.

Dilma tem 51% das intenções de voto, contra 26% de Serra. Marina Silva, do PV, aparece com 9%. Em relação à pesquisa anterior do instituto Sensus, divulgada há três semanas, a petista subiu cinco pontos e o tucano oscilou dois para baixo.

Se a eleição fosse realizada hoje, Dilma venceria no primeiro turno, por ter apoio da maioria absoluta do eleitorado. Ela tem 14 pontos porcentuais a mais do que os adversários somados (37%).

Na divisão do eleitorado por regiões, é no Nordeste que Dilma tem a maior vantagem (69% a 17%). No Sul, há um empate técnico (36% para Serra e 35% para a petista). No Sudeste, principal colégio eleitoral do País, a candidata governista lidera por 44% a 27%.

Ainda há diferenças consideráveis entre o eleitorado masculino e o feminino. Entre os homens, Dilma lidera por 54% a 26%. Entre as mulheres, a vantagem é menor: 47% a 27%.

Renda e idade. Entre os eleitores mais pobres, com renda de até um salário mínimo, a petista lidera com 35 pontos porcentuais de vantagem (58% a 23%). Na faixa de renda mais alta, há um empate técnico entre ela e Serra. Da mesma forma, quanto menor a escolaridade dos eleitores, maior a vantagem de Dilma.

A segmentação dos entrevistados por faixa etária revela que é entre os mais jovens que a candidata do PT tem mais força. Ela tem 58% das preferências entre quem tem de 16 a 17 anos, e 50% entre os que têm 50 anos ou mais.

O índice de rejeição a Serra é de 41%, segundo o Sensus. No caso de Dilma, 29% afirmam que não votariam nela de jeito nenhum. Nesse caso, os números praticamente não variaram desde o levantamento de setembro.

Horário eleitoral. Na pesquisa espontânea, aquela em que os eleitores manifestam sua preferência antes de ler a lista de candidatos, Dilma lidera por 33% a 23%.

Segundo a pesquisa, 62% dos brasileiros já assistiram pelo menos em parte à propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que começou a ser exibida no dia 17 de agosto. Para 33% dos entrevistados, Dilma está fazendo a melhor propaganda. Outros 16% preferem os programas de Serra.

Lula. O Sensus também mediu a aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para 78%, a gestão é ótima ou boa. Apenas 4% a veem como ruim ou péssima.

Já o desempenho pessoal do presidente foi aprovado por 81% dos entrevistados e desaprovado por 12%.

Os índices de aprovação ao governo e a Lula seguem as mesmas tendências do voto em Dilma: são maiores no Nordeste e no Norte, entre os mais pobres, entre os menos escolarizados e entre os homens.

Há oito anos, quando faltavam pouco mais de três meses para o final do segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), seu governo era considerado ótimo ou bom por 25% da população. Outros 34% achavam a gestão ruim ou péssima, segundo o mesmo Sensus.

O Estado arredondou os dados do instituto, que foram divulgados com uma casa decimal depois da vírgula.